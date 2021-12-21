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Общество / Экология

11 место заняла Псковская область в Зеленом рейтинге

21 декабря 2021 года, 16:37

Псковская область вошла в топ-20 «Зеленого рейтинга» и заняла 11 место, набрав суммарно 63,23 балла. Об этом сообщает ППК «Российский экологический оператор».

11 место заняла Псковская область в Зеленом рейтинге

Фото: Арсений Тимашов

Целью рейтинга является оценка вклада субъектов России и операторов регионов в реализацию благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО в стране.

Первое место в рейтинге занимает Московская область, получившая 83,79 балла, последнее, 20 место, – Ивановская область с 55,36 баллами.

Среди регионов Северо-Западного федерального округа лидирует Мурманская область. Она расположилась на седьмой строчке рейтинга и получила 63,85 балла. После нее идет Псковская область, занявшая 11 место. 19 место получила Новгородская область (56,04 балла). Остальные регионы СЗФО в топ-20 не вошли.

Критерии оценки были разделены на два блока. Первый оценивает деятельность регионов, а именно: проведение образовательно-просветительской и разъяснительной работы с местными жителями, а также экологических акций и мероприятий на региональном уровне; работа с волонтерскими движениями; охват населения раздельным накоплением отходов; рост показателей обработки и утилизации; уровень социальной удовлетворенности обращением с ТКО, постоянность предоставления и оказания услуг по обращению с ТКО; охват населения коммунальной услугой по обращению с ТКО; планы по снижению захоронения ТКО до 2024 года.

Второй блок оценивает работу региональных операторов: насколько население удовлетворено качеством оказания услуги по обращению с ТКО, охват населения платежами за коммунальную услугу по обращению с ТКО; собираемость платежей; проведение работ с волонтерскими движениями, а также просветительских акций об осознанном потреблении.

Рейтинг представляет собой итоги за 11 месяцев 2021 года.

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