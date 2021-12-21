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Общество

Проблему с качеством воды в Пскове решат в 2022 году

21 декабря 2021 года, 14:33

Вопрос качества воды в городе Пскове решат в 2022 году. Об этом 21 декабря заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Проблему с качеством воды в Пскове решат в 2022 году

Фото: pixabay

В настоящий момент подходит к завершению проектирование новых узлов сети водоснабжения, сообщает глава региона, и в начале 2022 года ожидается поступление федеральных средств для решения проблемы в течение года.

Михаил Ведерников подчеркнул, что постоянно поддерживает контакт с директором управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андреем Тарасовым и «никаких рисков нет».

«Быстро проблему не решим», – добавил глава региона.

Ранее Андрей Тарасов во время прямой линии президента Владимира Путина 30 июня обозначил назревшую проблему с водой в городе. Директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» подчеркнул, что для решения вопроса необходима станция химподготовки воды и что регион не имеет возможности самостоятельно справиться с данной проблемой.

По словам Андрея Тарасова, качество воды в Пскове хорошее, но при ее нагревании образуется осадок. В результате, накипь засоряет трубы, приборы нагревания выходят из строя. Подробнее можно прочитать по ссылке.

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