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Общество

Псковская область может войти в список пилотных субъектов России по реализации проектов комплексного развития территорий

21 декабря 2021 года, 13:55

В список пилотных субъектов Российской Федерации по реализации проектов пространственного развития территорий может войти Псковская область. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Предложение о включении Псковской области в список пилотных регионов прозвучало от губернатора Михаила Ведерникова на рабочей встрече с директором фест-форума «Российская креативная неделя», руководителем Роскультцентра Мариной Абрамовой, которая прошла в администрации 22 декабря.

Псковская область может войти в список пилотных субъектов России по реализации проектов комплексного развития территорий

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

По его словам, в настоящее время область заинтересована в комплексном развитии своих городских и сельских территорий. Он также отметил, что уже ведутся работы по корректировке программы.

«Этот блок может стать серьезной составляющей нашей работы по комплексному развитию территорий. Предварительно изменения одобрены Президентом России. В начале следующего года будем представлять программу вице-премьеру Татьяне Голиковой. Там есть, где творчески развернуться», – сообщил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что надеется, что в скором времени у жителей Псковской области, занимающихся пространственным развитием и относящимся к креативным индустриям, появятся возможности для реализации. «У нас очень богатое историко-культурное наследие, много территорий, которые необходимо развивать в современном ключе. Крайне важно сделать так, чтобы это не диссонировало, а дополняло друг друга», – уточнил Михаил Ведерников.

По словам руководителя Роскультцентра, учреждение уделяет особое значение привлечению к работе по развитию территорий международных и федеральных специалистов. «В Псковской области уникальный культурный ландштафт, много красивых сельских поселений, где необходим иной подход к преобразованию инфраструктуры. И, главное, что мы видим большую готовность к работе», – отметила Марина Абрамова.

Она также добавила, что в креативной индустрии всегда важен человек, которого необходимо развивать в месте, где присутствуют заинтересованные люди с большим сердцем. По ее словам, все эти условия уже сложились в Псковской области. «У вас удивительные люди и культура», – подчеркнула руководитель Роскультцентра.

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