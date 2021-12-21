Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Более 160 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

21 декабря 2021 года, 10:42

За минувшие сутки, 20 декабря, в Псковской области зафиксировали еще 162 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 160 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

Фото: Дарья Хваткова

29 человек заболели коронавирусом в Пскове (всего 23 тыс. 180), 19 – в Великих Луках (всего 11 тыс. 198), 14 – в Псковском районе (всего 5 тыс. 797), 11 – в Стругокрасненском районе (всего 1 тыс. 18).

Девять подтвержденных случаев выявили в Себежском районе (всего 1 тыс. 620), по восемь – в Островском (всего 3 тыс. 101), Невельском (всего 2 тыс. 870), Опочецком (всего 2 тыс. 151), Новосокольническом (всего 1 тыс. 938) и Пустошкинском (всего 746) районах, семь – в Печорском районе (всего 1 тыс. 514).

По шесть человек заразились ковидом в Дедовичском (всего 1 тыс. 672) и Пыталовском (всего 774) районах, пять – в Дновском районе (всего 544), по четыре – в Великолукском (всего 1 тыс. 852) и Новоржевском (всего 840) районах, три – в Порховском районе (всего 2 тыс. 151). Два новых случая зафиксировали в Гдовском районе (всего 1 тыс. 142), по одному – в Красногородском (всего 687), Палкинском (всего 671) и Локнянском (всего 511) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 69 тыс. 889 человек, выздоровели – 61 тыс. 928, в том числе 421 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 95 человек. На данный момент проведено 700 тыс. 221 исследование на COVID-19, из них 1 тыс. 297 – за минувшие сутки.

«Ковидный коечный фонд сокращен до 735 коек. Его загрузка составляет 79%», – отметил губернатор региона Михаил Ведерников.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Коллектив «Псковской правды» стал лауреатом премии администрации Псковской области
До -11 градусов опустятся столбики термометров днем в Псковской области 22 декабря
Пять псковичей оказались в больнице после катания на ватрушках
В два раза выросло число пациентов в псковском травмпункте
11 место заняла Псковская область в Зеленом рейтинге
Пункт вакцинации в ТК «Акваполис»в Пскове переехал на второй этаж
Проблему с качеством воды в Пскове решат в 2022 году
Псковская область может войти в список пилотных субъектов России по реализации проектов комплексного развития территорий
До конца 2022 года в Пскове построят школу на улице Киселева

Комментарии

Авторизация
No comments
От чего голова кругом?

Общество / Здоровье
21 декабря 10:42

От чего голова кругом?
Елки-палки, мандарины, колбаса

Общество
16 декабря 17:58

Елки-палки, мандарины, колбаса

Как не испортить новогодние праздники себе и близким

Запах мандаринов

Общество
14 декабря 08:46

Запах мандаринов