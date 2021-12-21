Более 160 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

За минувшие сутки, 20 декабря, в Псковской области зафиксировали еще 162 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

29 человек заболели коронавирусом в Пскове (всего 23 тыс. 180), 19 – в Великих Луках (всего 11 тыс. 198), 14 – в Псковском районе (всего 5 тыс. 797), 11 – в Стругокрасненском районе (всего 1 тыс. 18).

Девять подтвержденных случаев выявили в Себежском районе (всего 1 тыс. 620), по восемь – в Островском (всего 3 тыс. 101), Невельском (всего 2 тыс. 870), Опочецком (всего 2 тыс. 151), Новосокольническом (всего 1 тыс. 938) и Пустошкинском (всего 746) районах, семь – в Печорском районе (всего 1 тыс. 514).

По шесть человек заразились ковидом в Дедовичском (всего 1 тыс. 672) и Пыталовском (всего 774) районах, пять – в Дновском районе (всего 544), по четыре – в Великолукском (всего 1 тыс. 852) и Новоржевском (всего 840) районах, три – в Порховском районе (всего 2 тыс. 151). Два новых случая зафиксировали в Гдовском районе (всего 1 тыс. 142), по одному – в Красногородском (всего 687), Палкинском (всего 671) и Локнянском (всего 511) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 69 тыс. 889 человек, выздоровели – 61 тыс. 928, в том числе 421 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 95 человек. На данный момент проведено 700 тыс. 221 исследование на COVID-19, из них 1 тыс. 297 – за минувшие сутки.

«Ковидный коечный фонд сокращен до 735 коек. Его загрузка составляет 79%», – отметил губернатор региона Михаил Ведерников.