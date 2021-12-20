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Общество / Здоровье

На 79% занят ковидный коечный фонд в Псковской области

20 декабря 2021 года, 13:44

В Псковской области занятость ковидного коечного фонда составляет 79%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Данный вопрос был рассмотрен 20 декабря на традиционном совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по эпидобстановке.

На 79% занят ковидный коечный фонд в Псковской области

Фото: Андрей Степанов

Как отметила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, на сегодняшний день в области госпитализирован 581 человек, коронавирус подтвердился у 462. На амбулаторном лечении в общей сложности находится 4 тыс. 400 жителей региона.

По словам руководителя профильного комитета, для лечения больных с коронавирусом в медицинских учреждениях Псковской области выделены 735 мест. В частности, ковидный коечный фонд развернут в Псковской областной инфекционной больнице, Псковской и Великолукской межрайонных больницах, а также в Псковской городской больнице. Кроме того, 20 инфекционных коек для детей выделены в детской областной клинической больнице.

На 79% занят ковидный коечный фонд в Псковской области

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, в свою очередь, подчеркнул, что последние пять недель динамика заболеваемости коронавирусом в регионе продолжает снижаться. Так, за данный период снижение по всем группам граждан составило 42%. Он также уточнил, что Псковская область по итогам прошедшей недели поднялась в рейтинге на одну строчку вверх и теперь занимает 6 место среди субъектов Северо-Западного федерального округа.

На совещании по эпидемической обстановке в регионе также присутствовала первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

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