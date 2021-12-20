На 79% занят ковидный коечный фонд в Псковской области

В Псковской области занятость ковидного коечного фонда составляет 79%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Данный вопрос был рассмотрен 20 декабря на традиционном совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по эпидобстановке.

Как отметила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, на сегодняшний день в области госпитализирован 581 человек, коронавирус подтвердился у 462. На амбулаторном лечении в общей сложности находится 4 тыс. 400 жителей региона.

По словам руководителя профильного комитета, для лечения больных с коронавирусом в медицинских учреждениях Псковской области выделены 735 мест. В частности, ковидный коечный фонд развернут в Псковской областной инфекционной больнице, Псковской и Великолукской межрайонных больницах, а также в Псковской городской больнице. Кроме того, 20 инфекционных коек для детей выделены в детской областной клинической больнице.