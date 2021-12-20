Подарки за добрые дела могут получить псковичи

Получить приз за чтение книг, пробежку или помощь бездомным животным могут псковичи благодаря платформе «Другое дело». Приложение работает на базе социальной сети Вконтакте, сообщили «Псковской правде» инициаторы акции.

Задача платформы - мотивировать россиян делать полезные и добрые дел и развиваться. Также с помощью платформы набирают добровольцев для волонтёрских проектов. Присоединились к проекту и жители Псковской области.

«На платформе много интересных и полезных заданий, которые помогают стать лучше. Я всегда хотела начать медитировать и «Другое дело» дало нужный толчок. Буквально вчера я познакомилась с интересным приложением для проведения практик. Привлекают и бонусы, на которые можно потратить набранные баллы. Вот сейчас, например, я хочу накопить на курс от бизнес-школы 2ГИС. Поэтому стараюсь чаще выполнять разные задания. Если вы ещё не познакомились с приложением - присоединяйтесь! «Другое дело» — это увлекательно» - рассказала участница «Доброго дела» из Острова Анастасия Александрова.

Принять участие может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении и выполнять задания. Выбрать можно любые направления – здоровье и спорт, волонтёрство, обучение, культура и искусство. За выполненные задания участникам начисляют баллы, которые можно обменять на бонусы и призы – стажировку в крупных компаниях, скидки на обучение и даже экскурсию на космодром.

Проект реализуется при содействии президентской платформы «Россия — страна возможностей». Для участия нет возрастных ограничений – задания доступны как для юного поколения, так и для взрослых людей. Присоединиться к программе можно по ссылке.