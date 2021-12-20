Незаконный ввоз более 30 тысяч пачек сигарет пресекли в Невельском районе

Пограничники пресекли незаконный ввоз в Россию двух партий пачек сигарет в Невельском районе. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали два автомобиля УАЗ и Volvo, в салонах которых перевозилось более 30 тыс. пачек сигарет с иностранными акцизными марками. У водителей при себе не было товарно-сопроводительных документов на перемещаемый груз. По предварительной информации стоимость табачных изделий превышает 1,5 млн рублей.

Пограничники установили, что один из водителей, являющийся гражданином одной из стран СНГ, не имел документов на право пересечения государственной границы. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

Табачную продукцию изъяли и передали полиции для принятия мер в рамках имеющихся полномочий.