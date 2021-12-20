Темпы прироста цен в Псковской области ниже, чем в СЗФО и России

Рост годовой инфляции в Псковской области замедлился в ноябре 2021 года, в котором она составила 8,10% после 7,84% в октябре. Об этом «Псковской правде» сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России. Годовые темпы прироста цен в области за обозначенный месяц были ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,40%) и России (8,40%).

По сообщению Центробанка, основными факторами, повлиявшими на динамику годовой инфляции в Псковской области стали увеличения спроса на услуги зарубежного туризма и рост издержек предприятий.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Псковской области в ноябре увеличился на 0,12 п.п. и составил 10,06%.

Рост цен на мясное и молочное сырье, упаковку, а также транспортировку вызвал увеличение издержек перерабатывающих предприятий пищевой промышленности, в результате чего увеличился годовой темп прироста цен на ряд мясных и молочных продуктов.

Ускорение годового роста цен на торты, конфеты и шоколад обуславливается ростом издержек производителей кондитерских изделий из-за повышения стоимости ингредиентов, упаковки и логистики обусловил.

Увеличились также цены на хлопья из злаков и гречневую крупу, что связано с увеличением цен на сырье, упаковку и транспортировку. Однако увеличение урожая гречневой крупы препятствовало сильному росту цен на нее.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в Псковской области в ноябре увеличился до 8,66% после 8,30% в октябре.

Из-за роста цен на нефтепродукты на мировом рынке увеличились годовые темпы прироста цен на бензин. Сдерживающим влияние на динамику цен на моторное топливо фактором на внутреннем рынке стало действие демпфирующего механизма. В связи с произошедшим ростом стоимости пластиковой упаковки подорожал стиральный порошок.

Годовой прирост цен на услуги в регионе в ноябре составил 3,70% после 3,42% в октябре.

Услуги зарубежного туризма подорожали в связи с увеличившимся спросом на новогодние туры при их ограниченном предложении. Также в связи с увеличением спроса на путевки в региональные пансионаты и санатории повысились годовые темпы прироста цен на санаторно-оздоровительные услуги.