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Общество

В новогодние праздники загрузка отелей в Пскове достигнет 80-100%

20 декабря 2021 года, 09:47

До 80-100% достигнет загрузка псковских отелей на период новогодних праздников. Об этом 20 декабря в эфире «Псковского телеграма Online» сообщила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова.

В новогодние праздники загрузка отелей в Пскове достигнет 80-100%

В районах Псковской области загрузка отелей дистегнет 20-60%. По ее словам, на период новогодних праздников еще не заполнены номера в базах отдыха в Печорском районе.

Также председатель профильного комитета посоветовала туристам, которые соберутся на Новый год в Псковскую область, посетить Финский парк в Пскове, динопарк в Великих Луках, прокатиться на снегоходах в Полистовском заповеднике, посетить цепные мосты в Острове и отправиться на экскурсию на аэролодке на Талабские острова.

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