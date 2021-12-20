В новогодние праздники загрузка отелей в Пскове достигнет 80-100%

До 80-100% достигнет загрузка псковских отелей на период новогодних праздников. Об этом 20 декабря в эфире «Псковского телеграма Online» сообщила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова.

В районах Псковской области загрузка отелей дистегнет 20-60%. По ее словам, на период новогодних праздников еще не заполнены номера в базах отдыха в Печорском районе.

Также председатель профильного комитета посоветовала туристам, которые соберутся на Новый год в Псковскую область, посетить Финский парк в Пскове, динопарк в Великих Луках, прокатиться на снегоходах в Полистовском заповеднике, посетить цепные мосты в Острове и отправиться на экскурсию на аэролодке на Талабские острова.