Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

При строительстве временного моста в Пскове вдоль домов установят шумозащитные экраны

18 декабря 2021 года, 15:45

Шумозащитные экраны вблизи домов установят при строительстве временного моста в Пскове. Об этом в ходе прямого эфира в Instagram-аккаунте сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

При строительстве временного моста в Пскове вдоль домов установят шумозащитные экраны

Фото: Дарья Хваткова

Он отметил, что временный мост будет построен максимально безопасно и со всеми устройствами безопасности. В частности, рядом с близлежащими домами будут установлены шумозащитные экраны. Также в жилых строениях планируют заменить окна на более толстые, если будет возможным заранее предусмотреть это в проектной документации и в целом реализовать.

Борис Елкин также отметил, что в связи с проведением серьезной работы по установке временного моста, люди опасаются за свои дома. Глава администрации Пскова уточнил, что эти жилые постройки будут осмотрены и обследованы. Особое внимание будет уделяться фундаментам зданий.

Он также отметил, что на данном участке дороги не планируется сквозного движения. Для жителей домов будет обеспечен подъезд к дворовым территориям.

«Также много обращений по поводу школы вблизи. Конечно же около школы мост пойдёт эстакадой и достаточно высоко. Дети транспорт не увидят. Будут стоять шумозащитные экраны, и будут дополнительные тротуары, чтобы обеспечить подход и подъезд к школе», – подчеркнул глава администрации Пскова.

Кроме того, Борис Елкин сообщил о том, что часть зеленой зоны на улице Розы Люксембург будет нарушена, при этом деревья планируют по максимуму не трогать. После проведения всех работ улица будет полностью восстановлена, а также налажены все коммуникации.

Подробнее читайте в материале «АиФ» – «Навести мосты. Где будет построен временный мост через Великую в Пскове?».

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Временный мост через реку Великую в Пскове установят на 2-3 года
В Пскове планируют поднять со дна реки старый железный Ольгинский мост
В 2022 году в Псковскую область поступят более 1,5 млрд рублей на капремонт школ
ОЭЗ «Моглино» заняла пятое место в рейтинге инвестиционной привлекательности
Петербуржец погиб в ДТП с участием фур в Стругокрасненском районе
В Псковскую область поступили 20 аппаратов ИВЛ
Почти 170 жителей Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки
Более 2 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки
В Порховском районе ликвидирован один очаг коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments
Елки-палки, мандарины, колбаса

Общество
16 декабря 17:58

Елки-палки, мандарины, колбаса

Как не испортить новогодние праздники себе и близким

Запах мандаринов

Общество
14 декабря 08:46

Запах мандаринов
Мода на вечно зелёное

Общество
14 декабря 09:47

Мода на вечно зелёное

Каким актуальным трендам следовать при подготовке к Новому году?