При строительстве временного моста в Пскове вдоль домов установят шумозащитные экраны

Шумозащитные экраны вблизи домов установят при строительстве временного моста в Пскове. Об этом в ходе прямого эфира в Instagram-аккаунте сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Он отметил, что временный мост будет построен максимально безопасно и со всеми устройствами безопасности. В частности, рядом с близлежащими домами будут установлены шумозащитные экраны. Также в жилых строениях планируют заменить окна на более толстые, если будет возможным заранее предусмотреть это в проектной документации и в целом реализовать.

Борис Елкин также отметил, что в связи с проведением серьезной работы по установке временного моста, люди опасаются за свои дома. Глава администрации Пскова уточнил, что эти жилые постройки будут осмотрены и обследованы. Особое внимание будет уделяться фундаментам зданий.

Он также отметил, что на данном участке дороги не планируется сквозного движения. Для жителей домов будет обеспечен подъезд к дворовым территориям.

«Также много обращений по поводу школы вблизи. Конечно же около школы мост пойдёт эстакадой и достаточно высоко. Дети транспорт не увидят. Будут стоять шумозащитные экраны, и будут дополнительные тротуары, чтобы обеспечить подход и подъезд к школе», – подчеркнул глава администрации Пскова.

Кроме того, Борис Елкин сообщил о том, что часть зеленой зоны на улице Розы Люксембург будет нарушена, при этом деревья планируют по максимуму не трогать. После проведения всех работ улица будет полностью восстановлена, а также налажены все коммуникации.

Подробнее читайте в материале «АиФ» – «Навести мосты. Где будет построен временный мост через Великую в Пскове?».