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Общество

Временный мост через реку Великую в Пскове установят на 2-3 года

18 декабря 2021 года, 15:01

На 2-3 года в Пскове установят временный мост через реку Великую. Об этом в прямом эфире в Instagram-аккаунте сообщил глава городской администрации Борис Елкин. Начало работ по его возведению запланировано на 2023-2024 года.

Временный мост через реку Великую в Пскове установят на 2-3 года

Фото: Дарья Хваткова

Временный мост, который появится через реку Великую в Пскове, будет разборным из металлических конструкций. Он заменит Ольгинский мост на период проведения его реконструкции. Ранее планировалось несколько вариантов размещения временного моста в Пскове: в створе Комсомольской площади и улицы Леона Поземского, в створе улиц Розы Люксембург и Профсоюзной. Итоговый выбор был остановлен на втором варианте.

Временный мост через реку Великую в Пскове установят на 2-3 года

«В его пользу есть сразу несколько аргументов. Во-первых, при таком расположении значительно не изменятся маршруты автобусов, а во-вторых, оно удобно для пешеходов», – отметил Борис Елкин. Он также уточнил, что при выборе первого варианта расположения моста жителям города пришлось бы делать крюк в пять километров, чтобы попасть с Рижского проспекта на площадь Ленина.

По словам главы городской администрации, проект по созданию временного моста на данный момент находится в стадии проектирования. И как только оно завершится, будет делаться запрос в федеральный центр. Борис Елкин уточнил, что на проведение капитального ремонт Ольгинского моста необходимо порядка 3-4 млрд рублей.

«Сначала возводим временный мост, потом закрываем Ольгинский, опоры разбираем, дальше, когда будет мост, закрываем временный, разбираем его и проводим благоустройство территории», – добавил глава администрации Пскова.

Подробнее читайте в материале «АиФ» – «Навести мосты. Где будет построен временный мост через Великую в Пскове?».

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