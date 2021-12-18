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Общество

В Пскове планируют поднять со дна реки старый железный Ольгинский мост

18 декабря 2021 года, 14:41

Старый железный Ольгинский мост планируют поднять со дна реки Великой в Пскове. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

В Пскове планируют поднять со дна реки старый железный Ольгинский мост
Ольгинский мост на старой фотографии
Фото pastvu.com

По его словам, данный мост станет хорошим артефактом и музейным экспонатом, который однозначно необходимо поднимать со дна реки. Борис Елкин отметил, что мост можно было бы разместить на открытой площадке или в музее, чтобы жители города и туристы смогли на него посмотреть.

«Старый Ольгинский мост очень красивый, мне он очень нравится. Это достояние, красивое архитектурное искусство, которое, к сожалению, не получается восстановить», – отметил глава администрации Пскова.

Подробнее читайте в материале «АиФ» – «Навести мосты. Где будет построен временный мост через Великую в Пскове?».

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