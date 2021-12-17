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Общество

Предстоящая большая пресс-конференция Владимира Путина стала одной из тем нового выпуска «Псковского телеграма»

17 декабря 2021 года, 19:38

Ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев в новом 43-м выпуске «Псковского телеграма» обсудили основные события недели: прошедшую полуторачасовую прямую линию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также предстоящую большую пресс-конференцию президента Российской Федерации Владимира Путина, которая пройдет 23 декабря.


Кроме того, речь зашла об очередном вбросе про кадровые назначения в администрации Псковской области и активности представителей региональных отделений партий. В частности, ведущие обсудили их благотворительные акции и возмущения партий про слишком дешевые авиабилеты из Пскова в Москву. Также ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев в новом выпуске программы поговорили о медиаактивности в завершающемся 2021 года.

«Псковский телеграм» – это видеопроект Псковского агентства информации о самом интересном в региональном Telegram-пространстве. Программа выходит с февраля 2021 года.

Telegram канал @informpskov
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