В Псковской области определили восемь лучших проектов в области социального предпринимательства

В рамках регионального этапа VII всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года – 2021» в Псковской области определили восемь лучших социальных проектов псковских некоммерческих организаций и социальных предпринимателей. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы конкурса.
Ежегодно при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Российского государственного социального университета и Президентской платформы «Россия – страна возможностей» всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года» проходит во всех субъектах страны.
В текущем году региональный этап конкурса прошел в Псковской области с 1 сентября по 22 ноября. На него были поданы 26 заявок. В частности, по 12 поступили из Пскова и Великих Лук, а две из муниципалитетов региона. 20 социальных проектов подали социальные предприниматели и пять – некоммерческие организации. Для оценки представленных работ были привлечены три эксперта. Заявки подавались по трем номинациям в секторе некоммерческих организаций и пяти номинациям для социального предпринимательства.
В связи с подачей по одной заявке в номинациях для НКО: «Лучший проект в сфере развития городских и сельских территорий» и «Лучший социальный проект в сфере социального обслуживания», а также в номинациях для СП: «Лучший социальный проект в сфере социального обслуживания» и «Лучший социальный проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья», организаторами и экспертами было принято решение признать их победителями в своей номинации.
Победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года – 2021» для социальных предпринимателей в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» стала Князькова Анастасия Викторовна из Великих Лук с проектом «Гостевой дом для маломобильных людей «Ласточкин сад». Ее проект направлен на создание благоприятных условий, которые будут способствовать развитию доступного туризма и универсальной инклюзивной среды для людей с ОВЗ.
Победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания» стало ООО «Волшебный город» из Пскова с проектом «Волшебный город» (автор – Судома Александр Владимирович), направленным на создание дополнительного досуга для взрослых, детей и подростков.
В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей» первое место заняла Сафронова Олеся Владимировна из Пскова с проектом «Центр обучения abc school». Основной задачей ее проекта является создание комфортного пространства для обучения детей и подростков, а также изменение качественного дополнительного образования детей.
Победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» стало ООО «Чистый край» из города Великие Луки. В своей заявке организация представила проект «Чистый край», автором которого выступил Козырев Андрей Сергеевич. Реализация проекта позволит создать условия, необходимые для улучшения экологической обстановки в регионе путем вторичной переработки и сокращения объемов мусора, а также поощрения и поддержки жителей региона, которые ведут «экологичный» образ жизни.
В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» победителем стало ООО «Акваспорт» из Пскова с проектом «Олимп» под авторством Степанова Артема Владимировича.
Победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года – 2021» для некоммерческих организаций в номинации «Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере дополнительного образования и воспитания детей» стало Псковское областное отделение Российского детского фонда (город Псков) с проектом «Мяч Дружбы» (автор – Колесова Юлия Александровна).
Основной целью проекта выступает положительное изменение качества жизни детей и подростков, детей с разной степенью инвалидности, воспитанников интернатных учреждений, а также детей, которые живут в нуждающихся семьях. Также он направлен на создание условий, которые повысят качество образования, всестороннего развития и социализации детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с помощью вовлечения их в регулярные занятия футболом.
В номинации «Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания» победителем стало Частное учреждение дополнительного профессионального образования «ЗНАНИЯ» из Пскова с проектом «Университет пожилого человека «ЗНАНИЯ»» под авторством Захаровой Алины Николаевны, направленным на вовлечение граждан пенсионного возраста в социальную жизнь, а также создание условий для полноценной и достойной жизни пожилых граждан и продвижение принципов активного долголетия.
Победителем в номинации «Лучший проект некоммерческой организации в сфере развития городских и сельских территорий» стала Невельская районная общественная организация «Культура Невель» с проектом «Клуб «Свободное время»» (автор – Михайлов Владимир Анатольевич). Проект направлен на создание нового общественного пространства для развития интересов и талантов, качественного досуга, раскрытия творческого потенциала и возможности самореализации молодежи и подростков в небольших городах.
Региональный этап, проходивший в Псковской области осенью текущего года, являлся отборочным этапом всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года».
Ежегодно он направлен на продвижение проектов, способствующих решению важных социальных проблем общества, выявление и демонстрацию лучших региональных практик поддержки социального предпринимательства. Одной из основных задач всероссийского конкурса выступает масштабирование и обмен опытом лучших инициатив предпринимателей в социальной сфере по всей России.
Социальные проекты, представленные в номинациях и ставшие победителями регионального этапа, отправятся от Псковской области на финал конкурса «Лучший социальный проект года». Лучшие работы, которые победят в финале, будут растиражированы по всей России.
«На мой взгляд, главная ценность конкурса – это возможность продемонстрировать свой опыт и практику, получить экспертную оценку и, конечно же, самореализоваться и развивать свой проект. Мы рады, что с каждым годом заинтересованных становится только больше» – отметил руководитель организационного комитета всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» Денис Богатов.
«Хочется отметить, что это единственное мероприятие ЦИСС, участие в котором могут принимать некоммерческие организации, работающие с социальными проектами. В этом году было подано 5 заявок от некоммерческого сектора, три из них стали победителями. Ежегодно количество участников регионального этапа Конкурса увеличивается, что говорит о динамике развития этого сектора экономики», – отметила директор Центра инноваций социальной сферы Псковской области Светлана Седунова.
По ее словам, в заявках, которые подаются на конкурс, традиционно представлены практически все направления деятельности, которая направлена на социальное обслуживание, реабилитацию и поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, здоровый образ жизни, спорт и физическую культуру, вовлечение в социально активную деятельность людей, которые нуждаются в социальном сопровождении, дополнительное образование и воспитание детей, а также на культурно-просветительскую сферу.
«Эксперты, оценивающие проекты, отметили, что заявленные в этом году проекты удивили своей устойчивостью к внешним сложным переменам, обусловленным пандемией и ограничительными мерами, а также тем, как социальные предприниматели сумели перестроиться и переформатировать свои проекты под реалии жизни», – уточнила она и добавила, что в текущем году впервые победил социальный проект, который был направлен на развитие сельских и городских территорий.
В 2020 году в всероссийском конкурсе приняли участие 1 тыс. 916 проектов из 85 субъектов Российской Федерации. Для их оценки были привлечены 450 экспертов. Наибольшее количество социальных предпринимателей по результатам конкурса прошедшего года, как отмечают в АНО «Россия – страна возможностей», в настоящее время реализуют проекты в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта, а также в культурно-просветительской сфере.
Большинство проектов, представленных в некоммерческой сфере, было подано в номинации «Развитие городских и сельских территорий». 68% участников конкурса в номинациях для социальных предпринимателей – женщины. Средний возраст участников – 30-45 лет.
Организатором регионального этапа всероссийского конкурса на протяжении пяти лет выступает АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».
Каждый год партнерами всероссийского конкурса выступают Совет Федерации РФ, Министерство экономического развития РФ, фонд «Наше будущее», АНО «Россия – страна возможностей», Агентство стратегических инициатив, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общественная палата РФ, ПАО Ростелеком, Министерство промышленности и торговли РФ и другие.
Подробная информация о всероссийском конкурсе социальных предпринимательских проектов представлена на официальном сайте https://www.konkurs.sprgsu.ru.