В Псковской области определили восемь лучших проектов в области социального предпринимательства

В рамках регионального этапа VII всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года – 2021» в Псковской области определили восемь лучших социальных проектов псковских некоммерческих организаций и социальных предпринимателей. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы конкурса.

Ежегодно при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Российского государственного социального университета и Президентской платформы «Россия – страна возможностей» всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года» проходит во всех субъектах страны.



В текущем году региональный этап конкурса прошел в Псковской области с 1 сентября по 22 ноября. На него были поданы 26 заявок. В частности, по 12 поступили из Пскова и Великих Лук, а две из муниципалитетов региона. 20 социальных проектов подали социальные предприниматели и пять – некоммерческие организации. Для оценки представленных работ были привлечены три эксперта. Заявки подавались по трем номинациям в секторе некоммерческих организаций и пяти номинациям для социального предпринимательства. В связи с подачей по одной заявке в номинациях для НКО: «Лучший проект в сфере развития городских и сельских территорий» и «Лучший социальный проект в сфере социального обслуживания», а также в номинациях для СП: «Лучший социальный проект в сфере социального обслуживания» и «Лучший социальный проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья», организаторами и экспертами было принято решение признать их победителями в своей номинации.



Победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года – 2021» для социальных предпринимателей в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» стала Князькова Анастасия Викторовна из Великих Лук с проектом «Гостевой дом для маломобильных людей «Ласточкин сад». Ее проект направлен на создание благоприятных условий, которые будут способствовать развитию доступного туризма и универсальной инклюзивной среды для людей с ОВЗ. Победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания» стало ООО «Волшебный город» из Пскова с проектом «Волшебный город» (автор – Судома Александр Владимирович), направленным на создание дополнительного досуга для взрослых, детей и подростков.

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей» первое место заняла Сафронова Олеся Владимировна из Пскова с проектом «Центр обучения abc school». Основной задачей ее проекта является создание комфортного пространства для обучения детей и подростков, а также изменение качественного дополнительного образования детей.



Победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» стало ООО «Чистый край» из города Великие Луки. В своей заявке организация представила проект «Чистый край», автором которого выступил Козырев Андрей Сергеевич. Реализация проекта позволит создать условия, необходимые для улучшения экологической обстановки в регионе путем вторичной переработки и сокращения объемов мусора, а также поощрения и поддержки жителей региона, которые ведут «экологичный» образ жизни. В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» победителем стало ООО «Акваспорт» из Пскова с проектом «Олимп» под авторством Степанова Артема Владимировича.



Победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года – 2021» для некоммерческих организаций в номинации «Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере дополнительного образования и воспитания детей» стало Псковское областное отделение Российского детского фонда (город Псков) с проектом «Мяч Дружбы» (автор – Колесова Юлия Александровна).



Основной целью проекта выступает положительное изменение качества жизни детей и подростков, детей с разной степенью инвалидности, воспитанников интернатных учреждений, а также детей, которые живут в нуждающихся семьях. Также он направлен на создание условий, которые повысят качество образования, всестороннего развития и социализации детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с помощью вовлечения их в регулярные занятия футболом. В номинации «Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания» победителем стало Частное учреждение дополнительного профессионального образования «ЗНАНИЯ» из Пскова с проектом «Университет пожилого человека «ЗНАНИЯ»» под авторством Захаровой Алины Николаевны, направленным на вовлечение граждан пенсионного возраста в социальную жизнь, а также создание условий для полноценной и достойной жизни пожилых граждан и продвижение принципов активного долголетия. Победителем в номинации «Лучший проект некоммерческой организации в сфере развития городских и сельских территорий» стала Невельская районная общественная организация «Культура Невель» с проектом «Клуб «Свободное время»» (автор – Михайлов Владимир Анатольевич). Проект направлен на создание нового общественного пространства для развития интересов и талантов, качественного досуга, раскрытия творческого потенциала и возможности самореализации молодежи и подростков в небольших городах.



Региональный этап, проходивший в Псковской области осенью текущего года, являлся отборочным этапом всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». Ежегодно он направлен на продвижение проектов, способствующих решению важных социальных проблем общества, выявление и демонстрацию лучших региональных практик поддержки социального предпринимательства. Одной из основных задач всероссийского конкурса выступает масштабирование и обмен опытом лучших инициатив предпринимателей в социальной сфере по всей России. Социальные проекты, представленные в номинациях и ставшие победителями регионального этапа, отправятся от Псковской области на финал конкурса «Лучший социальный проект года». Лучшие работы, которые победят в финале, будут растиражированы по всей России. «На мой взгляд, главная ценность конкурса – это возможность продемонстрировать свой опыт и практику, получить экспертную оценку и, конечно же, самореализоваться и развивать свой проект. Мы рады, что с каждым годом заинтересованных становится только больше» – отметил руководитель организационного комитета всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» Денис Богатов. «Хочется отметить, что это единственное мероприятие ЦИСС, участие в котором могут принимать некоммерческие организации, работающие с социальными проектами. В этом году было подано 5 заявок от некоммерческого сектора, три из них стали победителями. Ежегодно количество участников регионального этапа Конкурса увеличивается, что говорит о динамике развития этого сектора экономики», – отметила директор Центра инноваций социальной сферы Псковской области Светлана Седунова.