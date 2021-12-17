Светлана Баранова: Система QR-кодов уже не вызывает негатива у псковичей и туристов

Система QR-кодов на объектах туристической сферы Псковской области накануне нового года не вызывает такого объема негатива, как это было перед ноябрьскими праздниками. Как сообщает «АиФ-Псков», такое мнение высказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

По ее словам, псковичи и туристы из других регионов уже привыкли к этим ограничительным мерам и воспринимают необходимость предъявления QR-кодов менее болезненно.

По ее словам, псковичей спрос на новогодние туры есть, но Светлана Баранова охарактеризовала его как «достаточно осторожный». «Когда люди слышат с экранов что не нужно никуда выезжать на Новый год, естественно, это снижает покупательский спрос: люди опасаются, что могут остаться без денежных средств. Кроме того, как показывает опыт прошлогодних новогодних праздников и ноябрьские праздники в этом году, накануне которых были введены ограничительные меры, далеко не все готовы выполнять предписания», - пояснила Светлана Баранова.