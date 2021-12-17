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Общество

В 2022-2023 годах улицу Лепешинского в Пскове полностью отремонтируют

17 декабря 2021 года, 08:27

В 2022-2023 годах полностью отремонтируют улицу Лепешинского в Пскове. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24» 16 декабря.

О ремонте улицы поинтересовалась по телефону псковичка Ирина Ловцова. Она попросила обратить внимание на состояние района и подчеркнула, что в отличие от других частей города, в данном ничего не делается.

«В 2022 году будет заключён двухгодичный контракт на ремонт улицы Лепешинского. В 2022-2023 годах будут отремонтированы проезжая часть и тротуары», – ответил Михаил Ведерников.

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