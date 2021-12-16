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Общество / Экология

886 контейнеров для раздельного сбора мусора получит Псковская область до конца 2021 года

16 декабря 2021 года, 20:54

До конца текущего года Псковская область получить 886 контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в рамках прямой линии на телеканале «Россия 24» 16 декабря.

По словам руководителя регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Экопром» Александра Киселева, в Псковскую область на данный момент уже поступили 200 контейнеров.

Вопрос о раздельном сборе мусора в ходе прямой линии с губернатором задала жительница Дно. Она отметила, что в городе на данный момент установлено только пять подобных точек сбора. Александр Киселев подчеркнул, что количество контейнеров в Дно будет увеличено. В город в скором времени будет доставлено еще 15 штук.

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