886 контейнеров для раздельного сбора мусора получит Псковская область до конца 2021 года

До конца текущего года Псковская область получить 886 контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в рамках прямой линии на телеканале «Россия 24» 16 декабря.

По словам руководителя регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Экопром» Александра Киселева, в Псковскую область на данный момент уже поступили 200 контейнеров.

Вопрос о раздельном сборе мусора в ходе прямой линии с губернатором задала жительница Дно. Она отметила, что в городе на данный момент установлено только пять подобных точек сбора. Александр Киселев подчеркнул, что количество контейнеров в Дно будет увеличено. В город в скором времени будет доставлено еще 15 штук.