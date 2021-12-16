15 стадионов планируется построить по программе «Газпром-детям» в Псковской области в 2022 году

15 стадионов по программе «Газпром-детям» планируют построить в Псковской области в следующем году. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в рамках Прямой линии на телеканале «Россия 24» 16 декабря. Данная тема, по его словам, будет рассмотрена на следующей неделе с главой Газпрома Алексеем Миллером.

Вопрос о строительстве стадионов в регионе прозвучал от жителя Пскова. Так, пскович уточнил о возведении спортивного объекта у школы №3. Михаил Ведерников подчеркнул, что один из 15 планируемых стадионов как раз расположится возле данного образовательного учреждения.

Глава Псковской области также обратил внимание, что в текущем году в Псковской области по программе «Газпром-детям» уже открыты 11 стадионов.