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Общество

15 стадионов планируется построить по программе «Газпром-детям» в Псковской области в 2022 году

16 декабря 2021 года, 20:33

15 стадионов по программе «Газпром-детям» планируют построить в Псковской области в следующем году. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в рамках Прямой линии на телеканале «Россия 24» 16 декабря. Данная тема, по его словам, будет рассмотрена на следующей неделе с главой Газпрома Алексеем Миллером.

Вопрос о строительстве стадионов в регионе прозвучал от жителя Пскова. Так, пскович уточнил о возведении спортивного объекта у школы №3. Михаил Ведерников подчеркнул, что один из 15 планируемых стадионов как раз расположится возле данного образовательного учреждения.

Глава Псковской области также обратил внимание, что в текущем году в Псковской области по программе «Газпром-детям» уже открыты 11 стадионов.

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