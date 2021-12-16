23 декабря губернатор Псковской области выступит с бюджетным посланием

23 декабря на сессии Псковского областного Собрания губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступит с бюджетным посланием. Об этом он сообщил в рамках прямой линии на телеканале «Россия 24» 16 декабря.

По словам Михаила Ведерникова, бюджет Псковской области на 2022 год будет социально ориентированным. Регион будет выполнять все необходимые социальные обязательства.

Губернатор также отметил, что в текущем году бюджет Псковской области, который составил 50 млрд рублей, имеет рекордные показатели. Еще недавно он был 23 млрд рублей.

Бюджет Псковской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов приняли в первом чтении. Его рассмотрение во втором и третьем чтениях запланировано на 23 декабря.