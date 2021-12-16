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Общество

48 вышек сотовой связи установят в Псковской области

16 декабря 2021 года, 20:04

В Псковской области установят 48 вышек сотовой связи. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в рамках Прямой линии на телеканале «Россия 24» 16 декабря.

Глава региона отметил, что на строительство вышек сотовой связи благодаря поддержке председателя Правительства Российской Федерации было выделено 200 млн рублей. В связи с подорожанием металла в текущем году в результате конкурсных работ удалось разыграть установку 48 вышек. Часть из них выиграла МТС, часть – Мегафон.

«Рассчитываем, что до конца года 48 вышек будут установлены, но полностью подключат их к 1 июня 2022 года», – отметил Михаил Ведерников и уточнил, что на данный момент активно ведется работа с Ростелекомом.

До конца 2021 года в Псковской области компанией будет установлено 12 вышек сотовой связи. Данный показатель превышает изначально запланированные практически в два раза.

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