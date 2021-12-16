Государственную экспертизу проходит проект реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках

Проект реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках проходит государственную экспертизу. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в рамках Прямой линии на телеканале «Россия 24» 16 декабря.

По его словам, первый вариант проекта реконструкции предполагал вырубку 385 деревьев на проспекте Ленина. Переделанный же проект предполагает изъятие 91 дерева, что во многом позволит оборудовать заезды для автобусных остановок. Вместо вырубленных деревьев для неизменности микроклимата будут высажены другие зеленые насаждения.

В настоящее время, как отметил Михаил Ведерников, проект реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках проходит государственную экспертизу.

«Как только это будет сделано, мы поговорим с Минтрансом и будем обращаться для получения финансирование. У нас хорошие отношения, надеюсь, что нас поддержат», – уточнил глава Псковской области.

Реконструкция проспекта Ленина планируется от улицы Дьяконова до моста через реку Ловать. В рамках ремонтных работ мост затронут не будет.