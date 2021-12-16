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Общество

Предусмотренные на реконструкцию «Машиностроителя» в Пскове средства планируется перенаправить на жильё для врачей и сирот

16 декабря 2021 года, 19:40

На жилье для врачей и сирот планируют перенаправить средства, предусмотренные на реконструкцию «Машиностроителя» в Пскове. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в рамках Прямой линии на телеканале «Россия 24» 16 декабря.

Предусмотренные на реконструкцию «Машиностроителя» в Пскове средства планируется перенаправить на жильё для врачей и сирот

По словам главы Псковской области, на реконструкцию второй очереди псковского стадиона «Машиностроитель» благодаря поддержке сенатора Андрея Турчака Правительство Российской Федерации выделило 650 млн рублей.

Михаил Ведерников уточнил, что в ходе обсуждения вопроса о продолжении реконструкции стадиона с Минфином и Андреем Турчаком было принято решение о сдвиге сроков начала ремонтных работ. Полученные денежные средства на строительство «Машиностроителя», в согласовании с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, будут перераспределены на решение проблемы с медицинскими кадрами региона. Глава региона подчеркнул, что в текущем году эту тенденцию удалось преломить, сократив дефицит кадров на 3%.

«Порядка половины средств предлагается направить на активизацию строительства жилищного фонда. И часть квартир мы планируем представить для медицинских работников, а часть средств направим на предоставление квартир детям-сиротам», – отметил Михаил Ведерников.

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