Предусмотренные на реконструкцию «Машиностроителя» в Пскове средства планируется перенаправить на жильё для врачей и сирот

На жилье для врачей и сирот планируют перенаправить средства, предусмотренные на реконструкцию «Машиностроителя» в Пскове. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в рамках Прямой линии на телеканале «Россия 24» 16 декабря.

По словам главы Псковской области, на реконструкцию второй очереди псковского стадиона «Машиностроитель» благодаря поддержке сенатора Андрея Турчака Правительство Российской Федерации выделило 650 млн рублей.

Михаил Ведерников уточнил, что в ходе обсуждения вопроса о продолжении реконструкции стадиона с Минфином и Андреем Турчаком было принято решение о сдвиге сроков начала ремонтных работ. Полученные денежные средства на строительство «Машиностроителя», в согласовании с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, будут перераспределены на решение проблемы с медицинскими кадрами региона. Глава региона подчеркнул, что в текущем году эту тенденцию удалось преломить, сократив дефицит кадров на 3%.

«Порядка половины средств предлагается направить на активизацию строительства жилищного фонда. И часть квартир мы планируем представить для медицинских работников, а часть средств направим на предоставление квартир детям-сиротам», – отметил Михаил Ведерников.