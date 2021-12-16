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Общество / Здоровье

В 10 районах Псковской области построят новые посты Скорой помощи

16 декабря 2021 года, 19:30

В 10 районах Псковской области построят новые посты Скорой медицинской помощи, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе горячей линии на телеканале «Россия 24» 16 декабря. Он отметил, что на эти цели будут направлены 100 млн рублей.

Кроме того, на следующий год в регионе запланировано строительство 40 фельдшерско-акушерских пунктов.

В 2022 году планируется начать реконструкцию медицинских учреждений в четырёх приграничных районах региона. В настоящее время идёт подготовка проектно-сметной документации. 

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