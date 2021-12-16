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Общество

Несколько парковочных зон благоустроят в Пскове

16 декабря 2021 года, 17:50

В Пскове благоустроят несколько парковочных зон. Об этом стало известно в ходе городской комиссии по безопасности дорожного движения под председательством главы администрации Пскова Бориса Елкина 16 декабря, сообщает Псковское агентство информации.

Несколько парковочных зон благоустроят в Пскове

Так, парковку планируют обустроить у псковского железнодорожного вокзала. Как отметил Борис Елкин, на данный момент рассматривается вариант переноса на территорию железнодорожного вокзала части автовокзала.

«На привокзальной площади хотим благоустроить пространство и сделать хорошую парковку. Сейчас ведём переговоры с «Почтой России», это вопрос времени», – уточнил глава городской администрации. Он также подчеркнул, что железнодорожный вокзал является лицом города и должен выглядеть культурно.

Кроме того, изменения коснутся и парковочной зоны для транспортных средств на улице Гоголя на участке от Комиссаровского переулка до Октябрьского проспекта. «Не совсем рационально там организовано движение. На улице Гоголя нужно сделать парковку «ёлочкой» и полноценный пешеходный переход», – отметил Борис Елкин и добавил, что также будут пересмотрены правила парковки автомобилей в данном районе.

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