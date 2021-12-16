Продажу контрафактного алкоголя и табака на 5 млн рублей пресекли псковские таможенники

Незаконную продажу в одной из торговых сетей 123 литров водки и 47 тыс. 520 пачек намаркированной табачной продукции пресекли псковские таможенники. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Партия контрафактной табачной продукции производства Республики Белоруссия и стран Евросоюза, на которой отсутствовали обязательные средства идентификации и акцизные марки Российской Федерации, была обнаружена сотрудниками оперативно-розыскного отдела службы таможенного контроля после выпуска товаров Псковской таможни. 47 тыс. 520 пачек немаркированных сигарет находились на складе, расположенном на территории городского рынка в городе Себеже.

Среди обнаруженной незаконно реализуемой табачной продукции, общая стоимость которой превысила 5 млн рублей, были сигареты марок Dove, Fast, Credo, NZ, L&M, Regina, Корона, Marlboro и Kalipso. По факту продажи контрафактных сигарет зафиксированы признаки преступления в рамках части 6 статьи 171.1 УК РФ.

Также в складском помещении были обнаружены 246 бутылок водки стоимостью свыше 30 тыс. рублей с признаками фальсификации акцизных марок. Вся контрафактная алкогольная продукция была изъята сотрудниками МО МВД «Себежский» для дальнейшего административного производства.