Владислав Абрамов покинул пост директора «Псковжилстроя»

Владислав Абрамов покинул должность генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой», написав заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает псковское агентство информации.
Владислав Абрамов покинул должность генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой», написав заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает псковское агентство информации.
В администрации Псковской области сообщили, что заявление было удовлетворено. В компании увольнение Владислава Абрамова подтвердили. Бывший директор «Псковжилстроя» руководил компанией с ноября 2018 года.
АО СЗ «Псковжилстрой» принадлежит Псковской области.