Владислав Абрамов покинул пост директора «Псковжилстроя»

Владислав Абрамов покинул должность генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой», написав заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает псковское агентство информации.

В администрации Псковской области сообщили, что заявление было удовлетворено. В компании увольнение Владислава Абрамова подтвердили. Бывший директор «Псковжилстроя» руководил компанией с ноября 2018 года.

АО СЗ «Псковжилстрой» принадлежит Псковской области.