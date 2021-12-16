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Общество

Владислав Абрамов покинул пост директора «Псковжилстроя»

16 декабря 2021 года, 12:19

Владислав Абрамов покинул должность генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой», написав заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает псковское агентство информации.

Владислав Абрамов покинул пост директора «Псковжилстроя»

Фото: Дарья Хваткова

В администрации Псковской области сообщили, что заявление было удовлетворено. В компании увольнение Владислава Абрамова подтвердили. Бывший директор «Псковжилстроя» руководил компанией с ноября 2018 года.

АО СЗ «Псковжилстрой» принадлежит Псковской области.

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