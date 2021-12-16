Новогодний фейерверк пройдет в час ночи 1 января в Пскове

1 января 2022 года в 1:00 в Пскове пройдет праздничный фейерверк. Об этом глава администрации города Борис Елкин сообщил в своем Instagram-аккаунте. Мероприятие состоится на площади Ленина и будет длиться 7 минут.

Проведение фейерверка согласовано Управлением Роспотребнадзора по Псковской области при условии соблюдения зрителями социальной дистанции и мер безопасности.

Однако массовые новогодние мероприятия на Октябрьской площади, которые должны были пройти 25 декабря и 1 января, пришлось отменить, сообщает Борис Елкин. «Мы хотели провести традиционную церемонию зажжения главной елки на площади и народные гуляния в новогоднюю ночь. Но к сожалению, эпидемиологическая обстановка диктует нам свои правила, – объяснил глава администрации города. – Проведите этот Новый год в кругу семьи, рядом со своими близкими. И пусть предстоящий праздник будет незабываемым!»