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Общество

Новогодний фейерверк пройдет в час ночи 1 января в Пскове

16 декабря 2021 года, 09:55

1 января 2022 года в 1:00 в Пскове пройдет праздничный фейерверк. Об этом глава администрации города Борис Елкин сообщил в своем Instagram-аккаунте. Мероприятие состоится на площади Ленина и будет длиться 7 минут.

Новогодний фейерверк пройдет в час ночи 1 января в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

Проведение фейерверка согласовано Управлением Роспотребнадзора по Псковской области при условии соблюдения зрителями социальной дистанции и мер безопасности.

Однако массовые новогодние мероприятия на Октябрьской площади, которые должны были пройти 25 декабря и 1 января, пришлось отменить, сообщает Борис Елкин. «Мы хотели провести традиционную церемонию зажжения главной елки на площади и народные гуляния в новогоднюю ночь. Но к сожалению, эпидемиологическая обстановка диктует нам свои правила, – объяснил глава администрации города. – Проведите этот Новый год в кругу семьи, рядом со своими близкими. И пусть предстоящий праздник будет незабываемым!»

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