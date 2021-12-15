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Общество

На зимний график работы перешли несколько музейных объектов в Пскове

15 декабря 2021 года, 18:06

В Пскове несколько музейных объектов перешли на зимний график работы. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковском музее-заповеднике.

На зимний график работы перешли несколько музейных объектов в Пскове

Фото: Дарья Хваткова

По обновленному расписанию Плоская башня будет работать без выходных с 10.00 до 18.00. Приобрести билеты жители города и туристы могут до 17.30. Власьевская башня работает со среды до воскресенья с 10.00 до 18.00. Билеты в кассах продаются до 17.30. Музейный комплекс «Варлаамовский угол» псковичи и гости города смогут посетить в любой день с 10.00 до 18.00. Продажа билетов осуществляется до 17.30.

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