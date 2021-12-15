В Пскове продолжается строительство магистральных сетей водоснабжения

Строительство магистральных сетей водоснабжения продолжается в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

16 декабря работы по устройству новых магистральных сетей водоснабжения будут проведены на участке пересечения улицы Рокоссовского и Рижского проспекта в Пскове. В частности, будет врезана новая труба в уже существующий водопровод, а также установлен новый водопроводный узел. Работы на объекте предварительно продлятся с 08.00 16 декабря до 08.00 17 декабря.

По словам главы администрации Пскова Бориса Елкина, в связи с проведение ремонтных работ на данном участке без воды на Завеличье останутся только автомойка, кафе и магазин. Жителей района отключение водоснабжения не затронет.

«Подача воды в многоквартирные жилые дома будет идти в штатном режиме. Возможно небольшое снижение напора воды в квартирах верхних этажей, потому что давление в трубопроводе будет понижено. Но в целом граждане не должны почувствовать больших неудобств», – отметил Борис Елкин.

Строительство новой магистральной сети водоснабжения в Пскове ведется для комплексной жилой застройки в микрорайоне «Борисовичи». Ремонтные работы идут в рамках муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами».

Заказчиком строительства магистральной водопроводной сети выступает управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова. Подрядной организацией – ООО «А3+».