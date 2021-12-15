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Общество

Новые светильники установят у памятника Александру Невскому в Псковском районе

15 декабря 2021 года, 15:36

Новые светильники появятся по периметру памятника Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха в Псковском районе. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Новые светильники установят у памятника Александру Невскому в Псковском районе

Фото: ПАИ

15 декабря данный монумент посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик и глава Псковского района Наталья Федорова.

По словам Натальи Федоровой, на сегодняшний день освещение на площадке памятника не оборудовано. Но в скором времени оно должно появиться по всему периметру монумента.

В настоящее время на памятнике ведутся противоаварийные работы для предотвращения разрушений конструкций монумента Александру Невскому. На первый этап будет потрачено 1,5 млн рублей, всего будет затрачено около 7,5 млн рублей. Планируемое время завершения реставрационных работ – январь 2022 года.

В рамках рабочего выезда Михаил Ведерников предложил председателю профильного комитета в связи с важностью для Псковской области данного памятника рассмотреть возможности и источники финансирования противоаварийных работ.

«Памятник ни разу не ремонтировали, материал качественный, хороший, надо разобрать, почистить, и будет лучше», – отметил Вадим Нэдик. Подрядная организация, в свою очередь, подчеркнула, что уже готова приступать к работам.

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