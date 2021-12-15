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Общество

Борис Елкин поручил коммунальным службам своевременно очищать крыши домов от льда и снега

15 декабря 2021 года, 14:46

Глава администрации Пскова Борис Елкин поручил коммунальным службам своевременно проводить очистку крыш зданий от льда и снега. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Борис Елкин поручил коммунальным службам своевременно очищать крыши домов от льда и снега

Источник: pixabay.com

После прошедшего в Псковской области снегопада на крышах домов и в водостоках образовались скопления слежавшегося снега, который при колебании дневных и ночных температур может упасть на близлежащие территории. Падение сосулек и снега может привести к серьезных последствиям. В частности, к несчастным случаям, повреждению находящихся рядом со зданиями автомобилей, а также к травмированию людей.

В связи с этим коммунальным службам было поручено своевременно проводить обследование большепролетных строений и многоэтажных зданий, мониторинг образования на крышах зданий снега и льда и вовремя его очищать, а также инструктаж ответственных должностных лиц. Соответствующую информацию администрация Пскова направила во все товарищества собственников жилья, управляющие организации и жилищные городские кооперативы.

Жителей Пскова и других муниципалитетов призывают быть осторожными около зданий, с крыш которых глыбами свисают лед и снег. Эти строения необходимо обходить стороной, а также не ставить поблизости транспортные средства и не допускать нахождение детей рядом с подобными постройками. Кроме того, псковичам необходимо своевременно информировать «управляйки» об образовании сосулек на крышах домов и не сбивать их самостоятельно. Так как это может быть опасно не только для случайных прохожих, но и для специалистов, работающих на высоте.

«Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», – отметили в пресс-службе городской администрации.

О несчастных случаях и происшествиях необходимо сообщать по телефону службы спасения – 112.

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