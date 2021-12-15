Почти тонну шоколада изъяли псковские таможенники

958 килограмм шоколадных изделий изъяли на таможенном посту МАПП Бурачки на российско-латвийской границе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни. Продукция перевозилась грузовом автомобиле.

В результате досмотра автомобиля таможенники обнаружили, что фактический вес шоколада с маркировкой «яйцо KINDER сюрприз MAXI» не соответствует заявленному в документах и превышает его почти на тонну. Продукция ввозились в Россию из Бельгии.

Польский перевозчик сообщил в таможенный орган неверные сведения о весе брутто шоколадных изделий при прибытии на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

«Лишний» шоколад изъяли и поместили на ответственное хранение. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП России.