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Общество

Почти тонну шоколада изъяли псковские таможенники

15 декабря 2021 года, 13:16

958 килограмм шоколадных изделий изъяли на таможенном посту МАПП Бурачки на российско-латвийской границе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни. Продукция перевозилась грузовом автомобиле.

В результате досмотра автомобиля таможенники обнаружили, что фактический вес шоколада с маркировкой «яйцо KINDER сюрприз MAXI» не соответствует заявленному в документах и превышает его почти на тонну. Продукция ввозились в Россию из Бельгии.

Польский перевозчик сообщил в таможенный орган неверные сведения о весе брутто шоколадных изделий при прибытии на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

«Лишний» шоколад изъяли и поместили на ответственное хранение. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП России.

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