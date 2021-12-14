100 лифтов заменили в многоквартирных домах Пскова

100 единиц старого лифтового оборудования полностью заменили в 32 многоквартирных домах Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

В эксплуатацию уже введены 58 лифтов. Остальные 42 в рабочий режим будут запущены после того, как их проверят специалисты Ростехнадзора. В частности, лифтовое оборудование будет введено в эксплуатацию в многоквартирных домах на улицах Бастионной, 3, Бастионной, 13а, Рокоссовского, 4, Индустриальной, 2а, Индустриальной, 2а, Коммунальной, 77/1, Коммунальной, 45, Коммунальной, 67, Коммунальной, 75б, Коммунальной, 77, Инженерной, 25, Инженерной, 82, Юбилейной, 93.

«Ввод лифтов в эксплуатацию после приёмки выполненных работ осуществляется управляющей организацией, поэтому по вопросам запуска лифтов в рабочем режиме жителям необходимо обращаться в управляющую организацию, с которой заключён договор управления их многоквартирным домом», – отметили в Фонде капитального ремонта.