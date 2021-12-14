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Общество

Расходы на освещение населенных пунктов Псковской области увеличат на 10 млн рублей

14 декабря 2021 года, 17:14

На 10 млн рублей в 2022 году увеличат расходы на уличное освещение населенных пунктов Псковской области. Об этом 14 декабря на заседании Совета муниципальных образований региона сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент «Псковской правды».

Расходы на освещение населенных пунктов Псковской области увеличат на 10 млн рублей

По словам заместителя губернатора Псковской области, начальник главного финансового управления администрации Псковской области Татьяны Бариновой, на установку опор под уличное освещение в следующем году направят еще 10 млн рублей.

Глава региона отметил, что «Псковавтодор» займется частью освещения региональных дорог. «Давайте на 2022 год работу таким образом построим, а во втором полугодие посмотрим, как получается, корректировки если что внесем», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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