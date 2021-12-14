В псковском Перинатальном центре открыли прививочный пункт для беременных

В Перинатальном центре открыли прививочный пункт для беременных. Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Вакцинация будет проводиться после осмотра акушера-гинеколога.

За прошедшие сутки, 13 декабря, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 898 человек (всего 256 тыс. 12), вторым – 1 тыс. 923 (всего 247 тыс. 598). Ревакцинировались за минувший день 420 жителей Псковской области (всего 26 тыс. 834).

Расход поступившей в Псковскую области вакцины от коронавируса составляет 82%.