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Общество

В псковском Перинатальном центре открыли прививочный пункт для беременных

14 декабря 2021 года, 13:53

В Перинатальном центре открыли прививочный пункт для беременных. Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Вакцинация будет проводиться после осмотра акушера-гинеколога.

За прошедшие сутки, 13 декабря, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 898 человек (всего 256 тыс. 12), вторым – 1 тыс. 923 (всего 247 тыс. 598). Ревакцинировались за минувший день 420 жителей Псковской области (всего 26 тыс. 834).

Расход поступившей в Псковскую области вакцины от коронавируса составляет 82%.

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Комментарии

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Бабулечка
15:10 14.12.2021

Пусть акушер-гинеколог берёт ответственность за экспериментальный препарат. Врачей подставляют, не говоря о беременных женщинах.

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