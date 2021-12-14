Опрос показал, какие СМИ, по мнению россиян, распространяют ложную информацию

По мнению участников опроса, основным источником ложной информации являются онлайн-СМИ – такой ответ дали 74% опрошенных. Телевидению и традиционной прессе не доверяют 64%, социальным сетям – 38%. Очень низкий процент респондентов выделили друзей, родственников и знакомых как источник ложной информации. Также с дезинформацией редко сталкивались в мессенджерах.

Заместитель руководителя ЦУР Псковской области Василий Александров объяснил, что повлияло на распределение видов СМИ по уровню доверия. Так, он подчеркнул, что интернет-СМИ, вышедшие на первое место по уровню недоверия, не дают информацию об авторе материала.

«На мой взгляд, три главных фактора для доверия – это неанонимность, адресность подачи и добровольность получения материала. Традиционные СМИ отвечают за достоверность информации не только своим именем, но и именем журналиста или корреспондента. Адресность и добровольность получения информации даёт возможность человеку самостоятельно выбирать, какие газеты читать или каналы смотреть. А в интернете перед пользователем просто валится лента новостей и реклама, зачастую - с кликбейтными заголовками, замаскированными под статьи», – пояснил Василий Александров.

Также замруководителя ЦУР рассказал, что мессенджеры пользуются большим доверием из-за психологии людей. Несмотря на полную анонимность, сообщение от новостного канала находится в одной ленте с сообщениями от друзей или родных, что повышает уровень доверия к ним.

«Кроме того, когда речь идёт о каналах и подписках, человек получает эту информацию добровольно и, соответственно, больше ей верит», – добавил Василий Александров.

64% граждан считают фейки опасными. Среди тем ложной информации опрошенные выделили фейки, связанные с политической ситуацией в России и шоу-бизнесом, чуть реже — со здравоохранением, политической ситуацией в мире, экономикой и финансами.