Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Опрос показал, какие СМИ, по мнению россиян, распространяют ложную информацию

14 декабря 2021 года, 13:20

АНО «Диалог» и Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) провели опрос. Его результаты дали возможность оценить уровень доверия россиян к различным информационным ресурсам.

Опрос показал, какие СМИ, по мнению россиян, распространяют ложную информацию

По мнению участников опроса, основным источником ложной информации являются онлайн-СМИ – такой ответ дали 74% опрошенных. Телевидению и традиционной прессе не доверяют 64%, социальным сетям – 38%. Очень низкий процент респондентов выделили друзей, родственников и знакомых как источник ложной информации. Также с дезинформацией редко сталкивались в мессенджерах.

Заместитель руководителя ЦУР Псковской области Василий Александров объяснил, что повлияло на распределение видов СМИ по уровню доверия. Так, он подчеркнул, что интернет-СМИ, вышедшие на первое место по уровню недоверия, не дают информацию об авторе материала.

«На мой взгляд, три главных фактора для доверия – это неанонимность, адресность подачи и добровольность получения материала. Традиционные СМИ отвечают за достоверность информации не только своим именем, но и именем журналиста или корреспондента. Адресность и добровольность получения информации даёт возможность человеку самостоятельно выбирать, какие газеты читать или каналы смотреть. А в интернете перед пользователем просто валится лента новостей и реклама, зачастую - с кликбейтными заголовками, замаскированными под статьи», – пояснил Василий Александров.

Также замруководителя ЦУР рассказал, что мессенджеры пользуются большим доверием из-за психологии людей. Несмотря на полную анонимность, сообщение от новостного канала находится в одной ленте с сообщениями от друзей или родных, что повышает уровень доверия к ним.

«Кроме того, когда речь идёт о каналах и подписках, человек получает эту информацию добровольно и, соответственно, больше ей верит», – добавил Василий Александров.

64% граждан считают фейки опасными. Среди тем ложной информации опрошенные выделили фейки, связанные с политической ситуацией в России и шоу-бизнесом, чуть реже — со здравоохранением, политической ситуацией в мире, экономикой и финансами.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До -4 градусов опустится температура воздуха в Псковской области в ночь на 15 декабря
100 лифтов заменили в многоквартирных домах Пскова
Расходы на освещение населенных пунктов Псковской области увеличат на 10 млн рублей
71 школьный класс находится на карантине из-за коронавируса в Псковской области
340 жителей Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима за прошедшую неделю
РСХБ: применение цифровых финансовых активов в АПК может быть экономически эффективно в перспективе 5 лет
В ночь на 15 декабря по Псковской области ожидается снегопад
Почти 90 классов в школах Пскова закрыты на карантин из-за ОРВИ
Более 170 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки

Комментарии

Авторизация
No comments
Запах мандаринов

Общество
14 декабря 11:46

Запах мандаринов
Мода на вечно зелёное

Общество
14 декабря 09:47

Мода на вечно зелёное

Каким актуальным трендам следовать при подготовке к Новому году?
Наш ниндзя

Общество / Знай наших!
10 декабря 15:54

Наш ниндзя

Уроженец псковской глубинки принял участие в телешоу, чтобы купить матери новый дом