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Общество

Будут ли штрафовать за остекленные лоджии, рассказали в «АиФ-Псков»

14 декабря 2021 года, 10:00

В начале декабря 2021 года по всей стране пронеслась новость о штрафах, которые затронут тех, кто остеклил свой балкон или лоджию без соответствующего проекта и разрешения. В СМИ сообщалось, что размер штрафа составит 5 тыс. рублей.

Будут ли штрафовать за остекленные лоджии, рассказали в «АиФ-Псков»

Кого коснутся штрафы, какие объяснения дал Минстрой, что грозит псковичам, как «легализовать» благоустроенные балкон и лоджию и какие службы контролируют все это? Ответы на эти и многие другие вопросы читайте в материале «АиФ-Псков»:  За балкон ответишь. Будут ли псковичей штрафовать за остекление лоджий.



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