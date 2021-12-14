Будут ли штрафовать за остекленные лоджии, рассказали в «АиФ-Псков»

В начале декабря 2021 года по всей стране пронеслась новость о штрафах, которые затронут тех, кто остеклил свой балкон или лоджию без соответствующего проекта и разрешения. В СМИ сообщалось, что размер штрафа составит 5 тыс. рублей.

Кого коснутся штрафы, какие объяснения дал Минстрой, что грозит псковичам, как «легализовать» благоустроенные балкон и лоджию и какие службы контролируют все это? Ответы на эти и многие другие вопросы читайте в материале «АиФ-Псков»: За балкон ответишь. Будут ли псковичей штрафовать за остекление лоджий.



