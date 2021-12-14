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Общество / Здоровье

Врач Псковской областной инфекционной больницы: Ковид у беременных - серьёзная проблема

14 декабря 2021 года, 09:08

Врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы Алина Корф в комментарии «Псковской правде» рассказала, чем опасен коронавирус для беременных. По ее словам, ковид у беременных - серьёзная проблема. «Сейчас в стационар каждый день поступают беременные женщины. Часть из них переносит инфекцию в средне-тяжёлой форме с пневмонией, а у некоторых болезнь прогрессирует: нарастает дыхательная недостаточность, развивается респираторный дистресс-синдром. Для ребёнка в утробе матери гипоксия (недостаточность кислорода) очень опасна», - пояснила врач.

Врач Псковской областной инфекционной больницы: Ковид у беременных - серьёзная проблема
Алина Корф
Фото из соцсетей
По ее словам, ковид повышает риски преждевременных родов, кесарево сечения, задержку роста у плода, выкидыша. Для развития ребёнка большую опасность представляет коронавирусная инфекция на ранних сроках у матери, когда происходит закладка основных органов и систем. Алина Корф подчеркнула, что это может привести к непредсказуемым последствиям.

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«Отдельно стоит сказать, что лечение беременных женщин - это очень непростая история, так как многие препараты им просто противопоказаны. Резюмируя, хочу обратиться к тем, кто планирует беременность: вакцинируйтесь заблаговременно, в идеале - вместе с супругом. Это снизит риски заболеть или перенести инфекцию в тяжёлой форме. И конечно, не забывать о всем известных правилах неспецифической профилактики: маски, социальная дистанция, гигиена рук и прочее», - предупредила педиатр.

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