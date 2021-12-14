Врач Псковской областной инфекционной больницы: Ковид у беременных - серьёзная проблема

Врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы Алина Корф в комментарии «Псковской правде» рассказала, чем опасен коронавирус для беременных. По ее словам, ковид у беременных - серьёзная проблема. «Сейчас в стационар каждый день поступают беременные женщины. Часть из них переносит инфекцию в средне-тяжёлой форме с пневмонией, а у некоторых болезнь прогрессирует: нарастает дыхательная недостаточность, развивается респираторный дистресс-синдром. Для ребёнка в утробе матери гипоксия (недостаточность кислорода) очень опасна», - пояснила врач.