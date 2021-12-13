Врач-педиатр рассказала, как перенесенный коронавирус может сказать на дальнейшем развитии ребенка

Врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы Алина Корф в комментарии «Псковской правде» рассказала, как перенесенный коронавирус может сказать на дальнейшем развитии ребенка.

Например, при формировании вирусной пневмонии с развитием и прогрессированием дыхательной недостаточности, клеткам организма будет не хватать кислорода для поддержания нормальной работы, и различные органы и системы могут пострадать. Дети с различными хроническими заболеваниями входят в группу риска по тяжёлому и осложнённому течению болезни.

«Кроме того, редко, но после перенесённой инфекции, как правило, через несколько недель, может развиться грозное и жизнеугрожающее состояние - Педиатрический мультисистемный синдром, или Кавасаки-подобный синдром», - отметила Алина Корф.

По ее словам, «поздняя диагностика (а это заболевание протекает под масками многих других болезней) и низкая осведомлённость об этом синдроме, могут привести к поздней постановке диагноза, развитию тяжёлых осложнений, инвалидизации, и куда более серьёзным последствиям».