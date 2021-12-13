Дизельное топливо и бензин подорожали в Псковской области

Бензин и дизельное топливо подорожали в Псковской области в ноябре текущего года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковстата.

Рост цен на дизельное топливо по сравнению с прошлым месяцем составил 5,6%. С декабря 2020 года они выросли на 14,7%, с ноября прошлого года – на 15,1%.

На 1,42% в сравнении с октябрем текущего года вырос в цене бензин автомобильной марки АИ-92, на 1,3% – АИ-95, на 1,44% – АИ-98. Больший рост цен зафиксирован на бензин АИ-98. С октября и декабря прошедшего года он подорожал на 8,5%.