Свыше тысячи жителей Пскова обратились в единую городскую диспетчерскую службу за прошедшую неделю

За прошедшую неделю, с 6 по 12 декабря, комитетом по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Пскова были приняты и обработаны свыше одной тысячи вызовов от псковичей. Об этом «Псковской области» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Псковичи за данный период обращались в диспетчерскую службу по вопросам расчистки территорий от снега, освещения, тепло- и водоснабжения и другим. В частности, с 6 по 12 декабря службой также были зарегистрированы повлекшие нарушение холодного и теплоснабжения аварийные ситуации на системах жизнеобеспечения населения. Произошедшие аварии были устранены и приведены в нормативное состояние аварийными и коммунальными службами.

Кроме того, диспетчерская служба трижды регистрировала сообщения о пожарах, в котором не были выявлены пострадавшие, и проинформировала управляющие компании и специализированные службы о неблагоприятных погодных явлениях, связанных с гололедными явлениями и сильным снегом.

В Пскове единая городская диспетчерская служба была создана в 2010 году. Обратиться в нее по различным вопросам, в том числе при чрезвычайных ситуациях или их угрозе, псковичи могут в любое время, так как она работает круглосуточно. Номер единой диспетчерской службы – 055.