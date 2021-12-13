Перебои со светом наблюдаются в Псковской области

Перебои с электроснабжением из-за ледяных дождей и налипания снега на провода наблюдаются в ряде районов Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

По состоянию на 9:00 13 декабря без электричества остались 811 населенных пунктов и около 8 тыс. жителей.

87 бригад, 380 человек и 85 единиц техники оперативно выполняют работы на месте. Также в области помогают с восстановлением электроснабжения 16 бригад из Московского региона, пять из Республики Коми и пять из Карелии.





Потребителей переводят на резервные линии, важные социальные объекты также переводятся на резервные источники питания.

Об отключениях электроэнергии можно сообщить по круглосуточному телефону Россетей 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф