Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Перебои со светом наблюдаются в Псковской области

13 декабря 2021 года, 11:44

Перебои с электроснабжением из-за ледяных дождей и налипания снега на провода наблюдаются в ряде районов Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Перебои со светом наблюдаются в Псковской области

Фото: pixabay

По состоянию на 9:00 13 декабря без электричества остались 811 населенных пунктов и около 8 тыс. жителей.

87 бригад, 380 человек и 85 единиц техники оперативно выполняют работы на месте. Также в области помогают с восстановлением электроснабжения 16 бригад из Московского региона, пять из Республики Коми и пять из Карелии.


Потребителей переводят на резервные линии, важные социальные объекты также переводятся на резервные источники питания.

Об отключениях электроэнергии можно сообщить по круглосуточному телефону Россетей 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

После новогодних праздников невакцинированных студентов ПсковГУ не пустят в вуз
Павла Дурова просят усилить борьбу с фейками о коронавирусе в Telegram
Дизельное топливо и бензин подорожали в Псковской области
Свыше тысячи жителей Пскова обратились в единую городскую диспетчерскую службу за прошедшую неделю
Проект строительства дорог в микрорайоне Учхоз разрабатывают в Пскове
Контракт на реконструкцию Троицкого моста заключили в Пскове
172 человека заразились коронавирусом в Псковской области за 12 декабря
Скальный участок у Южной башни Снетогорского монастыря укрепили в Пскове
Пункты вакцинации продолжат работать в новогодние праздники в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Наш ниндзя

Общество / Знай наших!
10 декабря 15:54

Наш ниндзя

Уроженец псковской глубинки принял участие в телешоу, чтобы купить матери новый дом
«Слава Богу! Слава Герою!»

Общество
10 декабря 16:55

«Слава Богу! Слава Герою!»

В соцсетях восхищаются сумевшим посадить под Псковом самолет с отказавшим двигателем пилотом

Атака справа

Общество / Здоровье
9 декабря 10:34

Атака справа