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Общество

ПАИ возглавило рейтинг цитируемости СМИ Псковской области за неделю

13 декабря 2021 года, 10:25

За минувшую неделю, с 6 по 12 декабря, самым цитируемым СМИ Псковской области стало Псковское агентство информации, которое получило индекс цитируемости 5,15. По данным сервиса «Медиалогия», больше всего внимания сторонних СМИ привлекла новость ПАИ об отремонтированных 200 км дорог. Всего же издание цитировали за неделю 1 тыс. 382 раза.

ПАИ возглавило рейтинг цитируемости СМИ Псковской области за неделю

ПЛН с результатом 4,45 и 688 сообщений стала второй. На третьем месте – великолукский новостной портал luki.ru, за ним следует ГТРК «Псков» и замыкает пятерку «Эхо Москвы Псков».

В десятку самых цитируемых СМИ региона вошли газеты «Псковская правда» и «АиФ Псков», работающие в одном холдинге с ПАИ.

Новостями региона в течение недели интересовались такие СМИ как «Известия», News-life, RuBaltic.ru, Russia24.pro и другие. Их интересовали рубрики власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт, ЧП, силовые структуры, наука и образование, культура и искусство.

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