Формат новогодней ярмарки в Пскове обсудят в новом выпуске «Псковского телеграма Online» 13 декабря

Шестой выпуск видеопроекта «Псковский телеграм Online» выйдет в формате прямого эфира 13 декабря в 9 утра. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Постоянные ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев вместе с гостями вновь в неформальном разговоре обсудят ожидаемые и самые необычные события, которые пройдут на предстоящей неделе в Псковской области, а также подведут предварительные итоги года.

В шестом выпуске неизменную «студию» видеопроекта «Псковский телеграм Online» посетят глава администрации города Пскова Борис Елкин и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Вместе с гостями в формате прямого эфира соведущие обсудят вакцинацию в Псковской области в новогодние каникулы и праздничные дни, новый штамм коронавируса «омикрон», формат новогодней ярмарки, которая пройдет в Пскове, а также новогодний городской салют и борьбу с сосульками.

«Псковский телеграм Online» выходит на Youtube-канале Псковского агентства информации, в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте», а также в Телеграм-канале «Псковские новости».