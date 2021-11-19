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Общество / Здоровье

Пандемия коронавируса сильно повлияла на детскую вакцинацию от других инфекций в Псковской области

19 ноября 2021 года, 11:56

Пандемия коронавируса сильно повлияла на детскую вакцинацию от других инфекций, которые входят в национальный календарь прививок. Об этом врач-педиатр приемного отделения детского корпуса Псковской областной инфекционной больницы Алина Корф рассказала в беседе с корреспондентом «Псковской правды».

«Дети не получают вакцин, которые им необходимы по возрасту. Соответственно, они не защищены от вакциноуправляемых инфекций. Допустим, мне одна мамочка недавно прислала анализы, а там у двоих детей положительные антитела к вирусу полиомиелита. Это очень жутко, потому что дети были непривиты», - рассказала врач-педиатр.

Пандемия коронавируса сильно повлияла на детскую вакцинацию от других инфекций в Псковской области
Алина Корф
Фото из социальной сети
По ее словам, 72% детей переносят полиомиелит бессимптомно, остальные могут получить серьезные осложнения, в том числе стать инвалидами или даже умереть.

Алина Корф уверена, что недооценивать сбитые графики вакцинации у детей нельзя, потому что в последующем это может навредить: наш коллективный иммунитет может пошатнуться и вакциноуправляемые инфекции, например корь, могут дать о себе знать.

«Пандемия чаще всего щадит детей в клиническом плане, но в социальном плане, в плане здоровья ребенка есть вопросы. У детей отсутствуют адекватные профилактические осмотры, а это влияет на позднюю диагностику, на нерациональную иммунную профилактику - все может привести к тяжелым последствиям», - заявила медик.

Чтобы не допустить заболеваний, врач рекомендовала чаще приводить детей к педиатрам, не бояться вакцинировать их от контролируемых инфекций. «Даже если вы только переболели какой-то вирусной инфекцией, это не противопоказания к тому, чтобы еще месяц не делать прививки. На самом деле истинных противопоказаний к вакцинации детей очень мало. Все остальное — многочисленные анализы, невролог и еще море специалистов, не болеть месяц — это ерунда. Мы же прекрасно понимаем, что в детских садах ребенок может каждый месяц болеть. Из-за этого мы катастрофически нарушавшем график вакцинации, делая детей уязвимыми», - заключила она.

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Комментарии

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Бабулечка
12:56 19.11.2021

От ангины может быть осложнение на сердце у ребёнка. Тоже прививку делать? Не изобрели ещё... А от ковида ,будьте любезны, в разбавленном виде. Сколько угодно, каких угодно. Доктор знает,что в Италии у детей от ковидпрививок миокардиты появились? В американской армии у военнослужащих после этой вакцинации много случаев миокардитов. Только у нас нет никакой статистики, но идите и уколитесь. Это же такое благо, бесплатно...

Бабулечка
15:05 19.11.2021

На телеграме свежая новость от Steve Kirsch's new. "Все 3 национальных детских госпиталя США забиты новорожденными ,родившимися от полностью вакцинированных матерей.У младенцев -острая сердечная недостаточность.И после этого СМИ говорят,что укол не виноват,что вакцины не отравляют и не убивают... Информация полезна для главврача роддома Красикова и врача из ковидария Варвары, уколовшейся на 33 неделе. Думайте, к чему призываете беременных псковичек.

Бабулечка
16:29 19.11.2021

В ночь с 13 на 14 ноября в Абакане из-за халатности медиков умерла восьмилетняя Соня, с диагнозом аппендицит. С 9 вечера они не смогли получить медпомощь.Её возили по протоколу на КТ, с лёгкими оказалось все нормально, взяли тест, оказался положительный, но фельдшер скорой помощи настаивал,чтобы побыстрее осмотрел хирург, который не решился идти в ковидное отделение спасать девочку. Девочка умерла в два ночи. Вскрытие указало на перитонит. Как можно доверять пцртестам?! Кровь даже не взяли .

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