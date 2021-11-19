Пандемия коронавируса сильно повлияла на детскую вакцинацию от других инфекций в Псковской области

«Дети не получают вакцин, которые им необходимы по возрасту. Соответственно, они не защищены от вакциноуправляемых инфекций. Допустим, мне одна мамочка недавно прислала анализы, а там у двоих детей положительные антитела к вирусу полиомиелита. Это очень жутко, потому что дети были непривиты», - рассказала врач-педиатр.

Пандемия коронавируса сильно повлияла на детскую вакцинацию от других инфекций, которые входят в национальный календарь прививок. Об этом врач-педиатр приемного отделения детского корпуса Псковской областной инфекционной больницы Алина Корф рассказала в беседе с корреспондентом «Псковской правды».

По ее словам, 72% детей переносят полиомиелит бессимптомно, остальные могут получить серьезные осложнения, в том числе стать инвалидами или даже умереть.

Алина Корф уверена, что недооценивать сбитые графики вакцинации у детей нельзя, потому что в последующем это может навредить: наш коллективный иммунитет может пошатнуться и вакциноуправляемые инфекции, например корь, могут дать о себе знать.

«Пандемия чаще всего щадит детей в клиническом плане, но в социальном плане, в плане здоровья ребенка есть вопросы. У детей отсутствуют адекватные профилактические осмотры, а это влияет на позднюю диагностику, на нерациональную иммунную профилактику - все может привести к тяжелым последствиям», - заявила медик.

Чтобы не допустить заболеваний, врач рекомендовала чаще приводить детей к педиатрам, не бояться вакцинировать их от контролируемых инфекций. «Даже если вы только переболели какой-то вирусной инфекцией, это не противопоказания к тому, чтобы еще месяц не делать прививки. На самом деле истинных противопоказаний к вакцинации детей очень мало. Все остальное — многочисленные анализы, невролог и еще море специалистов, не болеть месяц — это ерунда. Мы же прекрасно понимаем, что в детских садах ребенок может каждый месяц болеть. Из-за этого мы катастрофически нарушавшем график вакцинации, делая детей уязвимыми», - заключила она.