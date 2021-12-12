Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Конституции РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Конституции Российской Федерации, который отмечается по всей стране 12 декабря. Видеообращение он опубликовал в своем профиле в Instagram.

По его словам, Конституция России уже на протяжении 28 лет является фундаментом и залогом дальнейшего развития страны. Михаил Ведерников отметил, что Основной закон Российской Федерации определяет все главные принципы государственной политики, охраны труда и здоровья, социальные гарантии, создание эффективной экономики, а также обеспечение свободного развития и достойной жизни каждого гражданина.

«Уважать и неукоснительно соблюдать все положения Конституции – наш общий гражданский долг. Для этого каждому из нас нужно добросовестно трудиться, ответственно подходить к своим обязанностям, бережно относиться к природе, уважать историю, любить семью, ценить великое наследие нашей страны. Уверен, эти ценности близки каждому из нас», – отметил глава региона.