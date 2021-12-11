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Общество

К лету 2022 года в Великих Луках завершится строительство подземного перехода

11 декабря 2021 года, 11:05

Строительство подземного перехода в Великих Луках предварительно завершится к лету 2022 года. Об этом в рамках еженедельного обращения сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Данное видео он опубликовал в своем профиле в Instagram.

К лету 2022 года в Великих Луках завершится строительство подземного перехода

Фото: pixabay

Глава региона отметил, что в настоящее время есть две причины, в связи с которыми происходит задержка строительства подземного перехода. Так, одна из них напрямую связана с проектированием.

«Поплыли грунты, поэтому в процессе работ пришлось делать паузу, проводить дополнительные изыскания, вносить корректировки в проект», – подчеркнул Михаил Ведерников и уточнил, что из-за этого сроки сдачи объекта были сдвинуты на неопределенный срок.

Второй причиной задержки, по его словам, выступает сам подрядчик. Строительством подземного перехода в Великих Луках занимается та же компания, которая занимается школой на улице Заслонова. «Оба объекта проблемные, подрядчик явно не рассчитал свои силы и все возможные сроки сорвал», – сообщил Михаил Ведерников.

Он отметил, что строительство обоих объектов сопровождается в ручном режиме. На данный момент для завершения строительства ведется поиск субподрядчика. «Предворительно по школе, мы надеемся, что она примет учеников уже в следующем учебном году. По подземному переходу рассчитываем, что все работы будут завершены к лету следующего года», – уточнил глава региона.

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