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Общество

Михаил Ведерников рассказал о причинах сбоя в работе теплоснабжения в двух муниципалитетах Псковской области

11 декабря 2021 года, 10:57

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что за последнее время ему поступило много жалоб на сбои в работе теплоснабжения Острова и Великих Лук. О причинах этих сбоев он рассказал в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram. 

Михаил Ведерников рассказал о причинах сбоя в работе теплоснабжения в двух муниципалитетах Псковской области

Фото: pixabay

В Острове из-за перепадов напряжения произошел сбой в управлении отдельных котельных и отключение оборудования. Из-за этого, как сообщил глава региона, в Остров-3 после перезапуска насоса произошли аварии на магистральных и внутридомовых сетях нескольких домов. Несмотря на то что коммунальщики смогли оперативно восстановить работу котельных, после им заново пришлось производить балансировку системы, развоздушивание, прогревание стояков. 

«Фактически, был проведён тот же комплекс работ, что и осенью, только в -20. Это заняло определённое время, и в некоторых домах было холодно», – добавил Михаил Ведерников. 

В центральной части Острова, как сообщил губернатор, в восьми домах температура остается ниже нормативной. Район занимается данной проблемой и должен решить ее в ближайшее время. 

В микрорайоне Заречный в Великих Луках на котельной 1984 года один котел из-за износа оборудования вышел из строя, и, когда происходило переключение на резервный, снизились температуры теплоносителя. 

Работу котельной удалось восстановить, сообщает Михаил Ведерников, но по пяти домам прошла разбалансировка системы отопления. «Также не исключен прорыв на трассе, который сейчас пытаются выявить. На улицах Жукова и Ставского в некоторых квартирах температура опускалась ниже 15 градусов», – рассказал губернатор. 

Технические специалисты круглосуточно занимаются данной проблемой. 

«Но если у вас стало холодно, оставляйте заявки в теплосети, обращайтесь в администрацию муниципалитета. Если реакции не будет, пишите мне, будем разбираться», – подытожил глава региона.

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