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Общество / Здоровье

80% взрослого населения Псковской области планируется привить от ковида к началу 2022 года

11 декабря 2021 года, 10:30

Важной задачей, стоящей перед Псковской областью, является вакцинация 80% взрослого населения. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram. 

80% взрослого населения Псковской области планируется привить от ковида к началу 2022 года

Фото: pixabay

«Хочу обратить ваше внимание на то, что этот показатель – не самоцель. Если прививочная кампания не будет динамично ускоряться, мы рискуем зайти в порочный круг, когда у одной части населения уже истекает срок действия прививки, а другая ещё даже не сделала первый укол», – пояснил глава региона и добавил, что в таком случае область не сможет выйти на ту отметку, когда формируется коллективный иммунитет для успешного противодействия пандемии. 

На данный момент система здравоохранения максимально мобилизована на усиление прививочной кампании. Министерство обороны прислало в помощь 30 военных медиков, которые будут работать в Псковской области до конца января, усиливая терапевтическое звено, мобильные бригады и реанимационные команды.


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