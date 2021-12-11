В Псковской области замедлилась динамика прививочной кампании

Динамика прививочной кампании от коронавируса замедлилась в Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За прошедший день, 10 декабря, первым компонентом вакцины от коронавируса привился 861 житель Псковской области (всего 254 тыс. 755). Полный курс вакцинации от C0VID-19 прошли 1 тыс. 745 псковичей (всего 245 тыс. 398). Ревакцинировался 461 человек (всего 26 тыс. 310).

В настоящее время поступившая в Псковскую область вакцина от коронавируса израсходована на 81,7%.

«Динамика прививочной кампании замедлилась. Это формирует дополнительные риски в преддверии вероятной следующей волны. Записывайтесь на вакцинацию» — подчеркнул Михаил Ведерников.



